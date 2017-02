League of Legends – Der Übungsmodus ist da!

Vorbei sind die Zeiten, in dennen man bei League of Legends ins kalte Wasser geworfen wurde, ab sofort steht nämlich der „Übungsmodus“ zur Verfügung. Dieses Modus soll den Spielern und ihren Champions eine ganz neue Möglichkeit für das Training bieten. Spieler haben nun die Möglichkeit alle Kombos und Angriffe bzw. Fähigkeiten eines Champions nach Lust und Laune auszuprobieren. Wolltet ihr auch schon immer ein mal 10 mal hintereinander Ziggs Ultimative Fähigkeit (Megainferno-Bombe (R)) abfeuern oder einfach eine Endlose Flutwelle als Nami entfesseln? Im Übungsmodus alles kein Problem.

Baut eine unendliche Kette aus Angriffen im neuen Übungsmodus von League of Legends

Ihr habt also eine fülle an Möglichkeiten, neben allen Fähigkeiten die ihr ohne Abklingzeit auslösen könnt, könnt ihr eurem Charakter Unmengen an Gold geben und so auch die verschiedensten Gegenstände kaufen um so euren Schaden zu testen. Oder besser gesagt, mit welchen Gegenständen im Spiel ihr am erfolgreichsten sein könnt. Lauft durch die Map, oder portet euch direkt an eine gewünschte Position, deaktiviert Verteidigungs- bzw Angriffstürme oder lasst sie aktiv. Steuert die Vasallen, oder sammelt sie an einem Punkt um daran Angriffe zu testen. Euch sind im Übungsmodus keine Grenzen gesetzt, also tobt euch richtig aus!

Quelle: leagueoflegends.com