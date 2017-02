Just Cause 3 – Gold Edition angekündigt

Just Cause ist bereits eine Weile erhältlich. Als das Spiel im Dezember 2015 erschien, konnte das Spiel um Rico Rodriguez nur bedingt überzeugen. Warum das so ist, kann man in unserem Test (Just Cause 3 – Test zu Rico Rodriguez’s Comeback) durchlesen. Im letztem Jahr erschien für das Open World Spiel zahlreiche DLC’s, die es umfangreicher gestalteten. Daher ist es kaum verwunderlich, dass Square Enix nun eine Gold Edition zum Spiel angekündigt hat. Somit wird die Gold Edition am 07.April für Playstation 4, Xbox One und PC erscheinen.

Just Cause 3 Gold Edition PS4 & Xbox One: Game, Expansion Pass + all weapon and vehicle DLC coming to disc in Europe/PAL April 7th pic.twitter.com/a2MU0SQs5A — Just Cause (@justcause) 15. Februar 2017

Die Just Cause 3 Gold Edition enthält neben dem Hauptspiel alle bislang veröffenlichten DLCs:

– Sky Fortress

– Mech Land Assault

– Bavarium Sea Heist

– Angriffsfahrzeuge Pack

– Explosivwaffen-Pack

– Reaper Missle Mech

– Kousava Gewehr

Quelle: twitter.com (Just Cause)