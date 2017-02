Zelda: Breath of the Wild – Auch Link bleibt von DLCs nicht verschont

The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird ohnehin schon der größte Zeldatitel, der jemals erschienen ist. Mit einer riesigen, offenen Welt verspricht Nintendo, dass man viel Zeit in Hyrule verbringen wird. Nun wurde erstmals für einen Zelda-Titel ein DLC angekündigt. Breath of the Wild erhält somit einen Erweiterungspass, welcher neuen Content bieten wird. Dieser soll in zwei unterschiedliche Releases aufgeteilt werden.

Neue Dungeons und Stories in Breath of the Wild

Der Erweiterungspass von Breath of the Wild wird 20€ kosten. Dafür erhält man direkt zum Launch drei Schatzkisten, die im großen Plateau verteilt werden. Ihn einer von ihnen befindet sich ein Shirt für Link, welches das Switch-Logo ziert. Der erste richtige Inhalt des Packs erscheint dann jedoch im Sommer. Es beinhaltet eine neue Prüfungsstätte, einen Hard-Mode und eine neue Funktion für die Karte. Das zweite Content-Pack erscheint dann im Winter und bringt einen neuen Dungeon, zusätzliche Herausforderungen und eine komplett neue Story mit sich. Der Verkauf des Breath of the Wild-Erweiterungspasses beginnt am Launch des Spiels, dem 03. März 2017.

Quelle: Nintendo (Youtube) / PR