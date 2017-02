Ultra Street Fighter II – Neue Infos bekannt gegeben

Zum kommenden Beat Em Up Hit Ultra Street Fighter II The Final Challengers, welches für Nintendos Switch erscheint gibt es bislang kaum Infos. Doch das hat sich jetzt geändert. Denn Puplisher Capcom hat sich nun ausführlich in der aktuellen Ausgabe der Famitsu zum Spiel geäußert. Demnach lassen sich die Charaktere optisch individuell anpassen. Damit kann man online mit einem einzigartigen Kämpfer gegen andere antreten. Durch die verschiedenen Kämpfe erhält man Erfahrungspunkte, wodurch man immer stärker wird. Bislang ist aber unklar, ob sich das Feature nur auf die Kampagne des Spiels bezieht oder auch in Onlinekämpfen zum Einsatz kommt. Zudem gibt es einen „Gallery Mode“ zum Spiel, der unter anderem Illustrationen aus „SF20: The Art of Street Fighter“ enthält. Doch bis Ultra Street Fighter II The Final Challengers erscheint wird es noch eine Weile dauern. Denn der Fertigungsstand des Spiels liegt derzeit bei 50%.

Exklusiver Spielmodus für die Switch

Desweiteren geht aus der japanischen Boxbeschreibung des Spiels hervor, dass für die Nintendo Switch einen First Person Modus geben wird. Der neue Spielmodus soll speziell für die JoyCon-Controller der Nintendo Switch designt worden sein und wird „Unleash! Hadoken“ heißen. Allerdings lässt sich in der First-Person-Perspektive nicht das gewohnte Street Fighter 2 Gameplay spielen lassen. Vielmehr soll es an den speziellen Modus angepasst werden.

Ultra Street Fighter II: The final Challengers soll im Laufe des Jahres für die Nintendo Switch erscheinen. Ein konkreter Releasetermin steht bislang noch nicht fest.

Quelle: nintendoeverything.com