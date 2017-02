Torment: Tides of Numenera – Storytrailer erzählt vom wandelnden Gott

Der neueste Trailer zu Torment, dem spirituellen Nachfolger von Planescape Torment, wurde enthüllt. In diesem wird die Geschichte des wandelnden Gottes erzählt, welcher nicht der Protagonist ist, jedoch eine sehr starke Verbindung zu ihm hat. Der sehr stilistische Trailer erzählt nicht die Geschichte von Torment, sondern eher den Aufbau des Beginns der Story.

Eine Hülle des wandelnden Gottes

Der wandelnde Gott ist laut Trailer ein Mann, der Milliarden Jahre in der Zukunft einen Weg entdeckt hat, sein Bewusstsein in einen neuen Körper zu pflanzen. Jedesmal, wenn er dies tut, wird der neue Körper stärker, doch die zurückgelassene Hülle bleibt nicht leer. In ihr bildet sich ein neues Bewusstsein, und so sammelt der wandelnde Gott nach und nach einen Kult seiner alten Körper an. Doch er wird immer machthungriger und gefühlskälter, und dazu jagt ihn und seine „Verstoßenen“ eine uralte Kreatur. Der Spieler schlüpft in Torment in die Rolle des letzten Verstoßenen, die letzte Hülle, die der wandelnde Gott zurückgelassen hat. Wie dessen Geschichte ausgeht, das könnt ihr selbst entscheiden. Torment: Tides of Numenera erscheint am 28. Februar für den PC, Playstation 4 und Xbox One.

Quelle: TechlandGames (Youtube)