Grand Theft Auto IV – Ab sofort auf Xbox One spielbar

Microsoft gab heute bekannt, dass die beiden Spiele Grand Theft Auto IV und Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City (einschließlich Grand Theft Auto IV: The Complete Edition) dank des Abwärtskompatibilitäts-Programms für die Xbox One spielbar sind. Grand Theft Auto IV erschien 2008 für Xbox 360 und PlayStation 3. Ebenfalls der Spielbibliothek hinzugefügt wurden The Lost and Damned und The Ballad of Gay Tony, die zusammen mit GTA IV im Games Store erworben werden können.

Falls ihr schon Besitzer der digitalen Version der Spiele seid, habt ihr auf eurer Xbox One nach der Installation sofortigen Zugriff auf das Spiel. Besitzer der Retail-Version können die Xbox 360-Disk in die Xbox One einlegen und das Spiel herunterladen. Falls ihr eure Spielstände in der Xbox 360-Cloud gespeichert habt, werden diese sogar übertragen! Genießt also die miteinander verwobenen Geschichten von Niko Bellic, Johnny Klebitz und Luis Lopez.

Quelle: Microsoft