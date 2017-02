Gears of War 4 – Neue Inhalte zum Valentinstag

Am 10. Februar beginnt ein siebentägiges Valentins-Event für Gears of War 4. Dieses wird neue Gear Packs, einen weiteren sammelbaren Charakter und den für Fans der Serie altbekannten Torque-Bogen beinhalten. Zudem können sich die Spieler über zwei neue Multiplayer-Karten freuen. Die Map „Impact Dark“ bringt das für die Gears-Reihe völlig neue Nacht-Setting, wodurch eine neue Spieldynamik dem Spiel hinzugefügt wird: Das Sichtfeld wird durch den Nebel des Schlachtfeldes erheblich reduziert, wordurch auch die Waffen und Vorgehensweisen der Spieler komplett an den Nahkampf angepasst werden. So müssen Scharfschützen Boltoks zücken, Dropshots wurden durch EMBARs ersetzt und dort, wo auf Impact Brandgranaten angebracht waren, sitzt nun der Overkill. Die ebenfalls für Fans der Reihe bekannte Map „War Machine“ kommt mit einer frischen atmosphärischen Optik. So warten auf die Spieler DeeBee-Sicherheitsroboter, der abfahrbereite Zug und zahlreiche weitere Details. Die Map ist dafür prädestiniert ein wahres Sniper-Paradies zu werden und bietet somit auch für Freunde des Torque-Bogens eine Menge Möglichkeiten. Beide Maps sind ab heute in der Developer Playlist für Season Pass-Besitzer verfügbar und unterstützen die Multiplayer-Modi TDM, Guardian und King of the Hill mit doppelten Erfahrungspunkten und 20 Prozent Bonusguthaben. Für den Spielmodus Guardian wurde ein überarbeitetes Spawning-System eingefügt. Damit können mithilfe der „Leader Spawns“ Spieler in direkter Umgebung der Leader erwachen. Diese sollten sich somit also clever positionieren, um möglichst großen Nutzen aus diesem System zu ziehen. Desweiteren sind weitere Aktualisierungen in Planung, wie z.B. ein Pre-Game Lobby-System für kompetitive Matches, das das Ranking System in Gears of War 4 weiter optimiert. im März erscheint das Update für Core und kompetitive Lobbies. Weitere Updates für den Horde-Modus in diesem Sommer: Neuer Schwierigkeitsgrad (Kampagne und Horde), der IronMan-Modus (Kampagne und Horde), Level 6 Skills für alle Klassen Skills, mehr Skills für die schon vorhandenen Klassen, Neue Achievements und viele weitere Features!

Quelle: vg247