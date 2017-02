Zelda Breath of the Wild – Nintendo erfüllt Fanwunsch

Mit einen Herzenswunsch wendete sich der Bruder eines todkranken Fans via Reddit an Nintendo. Sein Anliegen, sein Bruder wollte einmal Zelda Breath of the Wild spielen bevor es zu spät ist.

Einmal Zelda Breath of the Wild erleben

Gabe Marcelo wurde mit einem schweren Herzfehler geboren. Er machte sich daher Sorgen er würde es nicht mehr bis zum Release von Links neuem Abenteuer schaffen. Daher wandte sich sein Bruder an Reddit und schilderte die Situation. Nach einigen Reaktionen weiterer Nutzer sahen auch die Social Media Verantwortlichen von Nintendo die Nachrichten. Darauf hin wurde er und sein kranker Bruder Gabe in das Nintendo of America Hauptquartier eingeladen um den Traum wahr werden zu lassen.

„Ich habe Gabe von diesem Kommentar erzählt und ihm auch viele eurer Antworten vorgelesen und er ist in Tränen ausgebrochen vor Freude.“

Gabe konnte Breath of the Wild selbst ausprobieren und einen ereignisreichen Tag bei Nintendo verbringen. Durch einen weiteren Beitrag auf Reddit kam dann kurz darauf die traurige Nachricht, dass Gabe am 14. Januar verstorben sei. Trotzdem dankte Gabes Bruder den Reddit Usern und Nintendo für die Verwirklichung des letzten Wunsches seines Bruders.

Quelle: User jaimage (Reddit)