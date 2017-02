Humble Bundle – Star Wars Spiele zum Sparpreis

Es gibt immer wieder ein paar nette Angebote im Zuge des Humble Bundles. Dieses Mal geht es um Star Wars und die Spiele, die auf dem Franchise aufbauen. Mit dem Star Wars Humble Bundle 3 werden die besten Klassiker zum Sonderpreis angeboten. Wie immer gilt, dass der gesamte Betrag auch an wohltätige Zwecke gespendet werden kann.

Star Wars Spiele im Humble Bundle

Ab einem Dollar geht es los. Investiert ihr diesen Betrag, dann erhaltet ihr bereits vier Star Wars-Spiele:

Star Wars: Knights of the Old Republic

Star Wars: X-Wing Alliance

Star Wars: X-Wing vs TIE Fighter – Balance of Power

Star Wars: Galactic Battlegrounds Saga

Zahlt ihr mehr als 10,35 Dollar (ca. 9,70 Euro), dann werden die folgenden Spiele obendrauf gepackt:

Star Wars: Battlefront 2

Star Wars Jedi Knight 2: Jedi Outcast

Star Wars: Starfighter

Star Wars Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords

Star Wars: Rebel Assault 1 + 2

Wollt ihr mehr Spiele, dann müsst ihr mindestens 14 Dollar (ca. 13,11 Euro) ausgeben. Diese Games kommen dann noch hinzu:

Star Wars: The Force Unleashed Ultimate Sith Edition

Star Wars: The Force Unleashed 2

Star Wars: Rogue Squadron 3D

Star Wars: Shadows of the Empire

Star Wars: Empire At War: Gold Pack

Ab 35 Dollar (ca. 32,79 Euro) gibt es ein X-Wing Vs. TIE Fighter T-Shirt zu den Spielen.

Quelle: Humble Bundle