Get Even – Neuer Trailer zum surrealen Thriller

Bandai Namco hat einen neuen Trailer zum Psychothriller Get Even veröffentlicht. Er zeigt verstörende Bilder und stellt gleich die Atmosphäre dar, welche im fertigen Spiel präsentiert wird. In Get Even spielt ihr als Cole Black, welcher durch eine verlassene Irrenanstalt schleicht, um ein entführtes Mädchen zu retten. Doch so verlassen ist die Anstalt gar nicht.

Get Even verspricht angespannte Nerven

Der Trailer zeigt einige verschiedene Aspekte von Get Even, welches wohl in der Ego-Perspektive gespielt wird. Cole hält dabei meist eine Art Smartphone, auf dem eine Karte oder nützliche Hinweise angezeigt werden. Auch kann er dieses anscheinend an manche Waffen heften. So hilft ihm das Gadget, zum Beispiel Gegner mit einer Wärmebildkamera anzuvisieren. Des weiteren besteht der Trailer aus vielen verstörenden Bildern, Thrillerfans werden somit auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. Get Even erscheint am 26. Mai 2017 für den PC, Playstation 4 und Xbox One.

Quelle: BANDAI NAMCO Entertainment Europe (Youtube)