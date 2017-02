Heroes of the Storm – Hier kommt Lúcio!

Heute veröffentlicht Blizzard den neuen Helden für das Teamkampfspiel „Heros of the Storm“ und anders als von vielen anhand des Bilderrätsels erwartet, dürfen wir den Overwatch Helden Lúcio in der Reihe der „Heros“ of the Storm begrüßen. Denn vergangene Woche veröffentliche Blizzard in einem Twitter Beitrag ein Bild mit der Aufforderung zur Suche nach Valeera. Auf dem besagten Bild sind unten rechts bei Zagara ein paar schwarmverseuchte terranische Einheiten, also Eier zu erkennen und genau diese Eier stehen in direktem Zusammenhang mit Kommandant Alexei Stukov aus dem aktuellen Starcraft 2 Patch 3.9.0. Daher ist es nicht verwunderlich das viele Spieler davon ausgegangen sind das es sich bei dem neuen Helden um den Kommandanten handelt.

Now we've lost Valeera, a rogue of whom we're proud. Can you help us find her, hiding in the crowd? 🔎 pic.twitter.com/xYhl9h4CZj — Heroes of the Storm (@BlizzHeroes) January 26, 2017

Aber weit gefehlt, da hat Blizzard uns eindeutig auf die falsche Fährte geführt. Mit dem aus Rio de Janeiro stammenden DJ Lúcio hält also ein neuer Unterstützungs-Held Einzug ins Spiel und bringt folgende Fähigkeiten mit sich:

Die Wandfahrt (D):

Lúcio kann quasi durch unpassierbares Gelände gehen und somit auch durch andere Einheiten, seine Bewegungsgeschwindigkeit wird um 20% erhöht. Dieser Effekt ist mit weiteren Bewegungsgeschwindigkeits-Boni stapelbar.

Schallwelle (Q):

Fügt Feinden in einem kegelförmigen Bereich Schaden zu und wirft sie zurück.

Überblendung (W):

Lúcio spielt einen von zwei Tracks, welcher passiv allen Helden einen Tempo Boost, oder Heilungs Boost verleit. Mit der Aktivierung von Überblendung kann zwischen den Titeln getauscht werden.

Tempo Boost: Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit von Lúcio und umstehenden Verbündeten um 15%.

Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit von Lúcio und umstehenden Verbündeten um 15%. Heilungs Boost: Lúcio regeneriert eine geringe Menge an Gesundheit pro Sekunde für alle umstehenden Verbündeten und sich selbst.

„Amp it Up“ (E):

Mit Amp it Up wird Lúcios „Überblendung“ für 3 Sekunden erhöht, so wird der Tempo Boost auf 45% erhöht und die Heilungsrate vom Heilungs Boost wird ebenfalls deutlich erhöht.

Schallmauer (R):

Lúcio und nahegelegene Helden erhalten nach einer Sekunde einen massiven Schild, welcher für maximal 6 Sekunden anhält.

Umkehrverstärker (R):

Bei Gegnern in der Nähe von Lúcio sorgt diese Fähigkeit dafür, dass der Heilungs Boost jede Sekunden Schaden zufügt und dass der Tempo Boost die Gegner um 45% verlangsamt.

Passiver Effekt der Fähigkeit: Die Dauer der Fähigkeit „Amp it Up“ wird um 4 Sekunden erhöht.

