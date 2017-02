Yo-Kai Watch 2 – Releasetermin für Europa bekannt gegeben

In Yo-Kai Watch ist es das Ziel, sich mit so vielen Yo-Kai wie möglich anzufreunden. Seit 2014 bzw. seit dem September letzten Jahres können Japaner und Amerikaner den zweiten Teil der Adaption für den Nintendo 3DS spielen. Nun hat Nintendo endlich den europäischen Releasetermin bekannt gegeben.

Demnach erscheint das Spiel am 07. April 2017 in den heimischen Gefilden. Yo-Kai Watch 2 wird in zwei unterschiedlichen Versionen zu kaufen sein: Yo-Kai Watch 2: Knochige Gespenster und Yo-Kai Watch 2: Kräftige Seelen. Doch was ist der Unterschied der beiden Editionen? In beiden Exemplaren des Spiels trefft ihr auf fünf exklusive Yo-Kai, die es in der jeweils anderen Version nicht geben wird. Allerdings könnt ihr eure Yo-Kai lokal als auch online miteinander tauschen. Desweiteren entscheidet die Wahl der Edition, ob ihr euch dem Gespenster-Team oder dem Seelen-Team anschließt. In wöchentlichen Online-Kämpfen könnt ihr so für euer Team Punkte erzielen.

Die limitierte Erstausgabe des Spiels wird eine Medaille enthalten, mit der man einen Ultiseelschlag für Jibanyan freischaltet, der sich von Edition zu Edition unterscheidet.

Die Story von YO-KAI WATCH 2 beginnt mitten in der Nacht: Während Nathan schläft, spähen zwei unheimliche Yo-kai durchs Fenster. Sie lassen sowohl seine Erinnerungen als auch seine Yo-kai Watch verschwinden, die es ihm ermöglicht, die unsichtbaren Fantasiegestalten aufzuspüren. Zum Glück stolpert er schon am nächsten Tag über den Memorium-Laden und findet sowohl seine Yo-kai Watch als auch seine beiden lustigen Yo-kai-Freunde Jibanyan und Whisper wieder, die Fans auch aus der beliebten TV-Zeichentrickserie bekannt sind. Die Spieler können entweder die Rolle von Nathan oder die seiner Freundin Katie übernehmen. In jedem Fall brechen sie zu einer abenteuerlichen Reise durch die Zeit auf. Denn sie müssen unbedingt das Geheimnis hinter den merkwürdigen Ereignissen enthüllen, die ihre Heimatstadt Lenzhausen erneut in Unruhe versetzen. Natürlich hat all das irgendwie mit den Yo-kai zu tun. Jedes dieser fantastischen Wesen hat einen ganz eigenen Charakter, aber alle treiben gerne Schabernack und tun ihr Möglichstes, sich vor den Blicken der Menschen zu verbergen. Doch mit etwas Verständnis – und dem richtigen Essen – können sich die Spieler auch in diesem epischen Abenteuer wieder mit den lustigen Yo-kai anfreunden, mit altbekannten ebenso wie mit neuen.



Quelle: Nintendo