Horizon Zero Dawn – Entwicklung steht auf Gold

Guerilla Games haben mitgeteilt, dass die Entwicklung von Horizon Zero Dawn offiziell abgeschlossen sind. Damit hat der PS4 exklusive Titel Goldstatus erreicht und sollte pünktlich in den Regalen stehen.

Bald erforschen wir die Welt von Horizon

Mit einem Tweet teilte Managing Director Hermen Hulst mit, dass Guerillas Robotdino Abenteuer Goldstatus erreicht hat. Zudem drückte er seinen Stolz auf das gesamte Team aus. In einem weiteren Tweet enthüllte Ashly Burch ihre Beteiligung als Stimme von Heldin Aloy. Burch wurde unter anderem bekannt durch ihre Rollen in Borderlands und Life is Strange. Da dem Release nun nichts mehr im Weg steht, sollte Horizon Zero Dawn am 1. März dann endlich im Handel erhältlich sein.

#HorizonZeroDawn has gone Gold! I’m so proud of team @guerrilla for embracing this bold new adventure with so much courage and resilience. pic.twitter.com/azP1j9jhqV — hermen (@hermenhulst) 31. Januar 2017

I am honored to announce that I am Aloy in Horizon Zero Dawn: a young woman who fights for and beside people of all races. — Ashly Burch (@ashly_burch) 31. Januar 2017

Quelle: @hermenlust(Twitter), @ashly_burch(Twitter)