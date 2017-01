Resident Evil 7 – Starker Verkaufsstart für das Horrorspiel

Es sind erst wenige Tage seit der Erscheinung von Resident Evil 7 vergangen und wie Publisher Capcom in einer aktuellen Pressemitteilung verkündet, habe sich das Spiel bereits über 2.5 Millionen mal verkauft. Die im letzten Jahr erschienene Demo wurde insgesamt ganze 7 Millionen mal heruntergeladen. Resident Evil 7 – biohazard wird für die Plattformen PS4, PC und Xbox One angeboten, wie sich die Verkaufszahlen auf die jeweiligen Systeme verteilen wurde nicht bekannt gegeben. Schaut man sich dann noch alle bisherigen Teile der Reihe an, kommt Capcom auf eine stolze Summe von 75 Millionen verkauften Spitzenexemplaren.

Nach Resident Evil 7 ist noch lange nicht Schluss

Resident Evil 7 – biohazard erschien am 24. Januar 2017. Wenn es nach Publisher Capcon geht, so soll nach diesem Spiel noch lange nicht Schluss sein, denn erst vor kurzem wurden die DLC-Pläne für das Spiel veröffentlicht. So soll die erste Erweiterung „Verbotenes Filmmaterial 1“ bereits am dem 31. Januar 2017 für die Spieler der Playstation 4 bereit stehen. Spieler von PC und Xbox One müssen sich für den ersten DLC bis zum 21. Februar 2017 gedulden.

Quelle: capcom.co.jp