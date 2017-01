Pixel Heroes: Byte & Magic – Neues Retro-Rollenspiel in Kürze auf der Xbox One

Erinnerst du dich noch an das goldene Zeitalter der Rollenspiele? Deinen ersten Abstieg in den stygischen Abgrund? An das erste Mal, als du Auge in Auge mit einem Beholder standest? Die endlosen Abende, an denen du den Gesängen der Barden gelauscht hast? Hast du nicht Lust erneut in diese Zeit zurückzukommen und in Nostalgie zu schwelgen? Dann ist Pixel Heroes: Byte & Magic auf jeden Fall etwas für dich.

Pixel Heroes: Byte & Magic erscheint für Xbox One

Es ist an der Zeit, diese wundervollen Erinnerungen wiederaufleben zu lassen. Mit dem baldigen Xbox One Release von Pixel Heroes: Byte & Magic, einem der lustigsten Retro-RPGs die jemals programmiert wurden. Das packende Roguelike-Rollenspiel ist ab sofort für 9,99 Euro im Xbox One Store vorbestellbar, erhältlich sein wird es dann am 3. Februar.

Quelle: Headup Games