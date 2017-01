Angespielt: Battlecrew Space Pirates (Closed Beta)

Aktuell ist Overwatch definitiv der Platzherr, wenn es um spaßige Teamshooter geht. Doch ab und zu traut sich mal ein anderes Spiel, in derselben Schiene mitzumischen. Battlecrew Space Pirates versucht dabei einen Ansatz, um es von anderen, ähnlichen Titeln abzuheben: Es ist in 2D. Am vergangenen Wochenende ging der Shooter kurz vor der Early Access-Phase in die Closed Beta. Auch wir hatten die Möglichkeit daran teilzunehmen und uns erneut ein Bild vom Spiel, zu machen. Hat der Shooter von Dontnods Splitterstudio Dontnod Eleven Potenzial?

Weltraumpiraten erhoffen sich möglichst viel Gold

Das Setting ist, wie der Name des Spiels schon verrät, der Weltraum. Aus einer Reihe von Haudegen dürfen wir uns den Weltraumpiraten aussuchen, der uns am meisten zusagt. In der Closed Beta konnten die Spieler fünf verschiedene Karten in zwei kompetitiven Multiplayer-Modi erforschen. In diesen Modi galt es, entweder um 4-vs-4 im Gold Rush-Modus als Team zusammenarbeiten oder im 2-vs-2 Team- Deathmatch um den Ruhm kämpfen. Neben dem selbsterklärenden Deathmatch liegt bei Battlecrew der Goldrush-Modus im Fokus, wahrscheinlich, um dem Piraten-Theme gerecht zu werden. Jedes Team hat am anderen Ende des Levels eine Schatztruhe, aus der man sich Gold in seine Taschen packt und dann damit zurück zu seiner Base rennt. Das Team mit dem meisten Gold gewinnt, und so müsst ihr gleichzeitig auf euer Gold achten, während ihr eure Gegner erledigt, damit diese ihr Gold verlieren. Dies bietet viele taktische Möglichkeiten und verlangt ein bisschen Teamwork, es ist aber schon außergewöhnlich, dass dies der Hauptmodus von Battlecrew Space Pirates ist. Nichtsdestotrotz macht er viel Spaß und das Spielprinzip ist nach wenigen Minuten verankert.

Irgendwo habe ich den größten Schatz der Welt versteckt…

In einer Hinsicht spielt sich Battlecrew tatsächlich ein wenig wie Overwatch. Ihr lauft durch die labyrinthartige Map, ballert und haut auf eure Gegner, aktiviert eure Fähigkeiten auf, und wenn ihr sie verwendet, haben sie einen kleinen Cooldown. Die Ultimate, wie sie oft genannt wird, lädt sich etwas langsamer auf, hat dafür aber natürlich verheerende Auswirkungen. Die anderen Helden, die gezeigt wurden, unterschieden sich alle voneinander. Da war ein standardmäßiger Soldat, der aber auch magnetische Kräfte besitzt, eine blitzschnelle Piratin und ein Haimensch, der an Tempo zunahm, je mehr Gold er in den Taschen hatte.

Fazit:

Bereits auf der gamescom 2016 konnte ich mir einen ersten Eindruck über das neue Spiel Battlecrew Space Pirates verschaffen. Schon damals hat mir der Titel gefallen. Und dieser Eindruck konnte die Closed Beta nur bestätigen. Battlecrew Space Pirates ist ein nettes Teamshooterspiel für zwischendurch. Der Gold Rush-Mode stellt dabei das Highlight der Beta dar. Es wird die Genregröße Overwatch wohl nicht vom Treppchen verdrängen, das muss der Titel aber auch gar nicht. Es ist gut und spaßig, wie es ist und das ist auch gut so.