Zelda – Viele Abenteuer von Link mit bis zu 50% Rabatt

Am 03. März erscheint nicht nur Nintendos neue Konsole, sondern auch der heiß erwartete neue Teil der Zelda-Reihe, Breath of the Wild. Aus diesem Anlass gibt es ab dem 26.Januar bis zum 09. Februar eine Menge Angebote bezüglich Zeldas in allen eShops, ob nun Wii U oder 3DS.

Alle Zeldaspiele für bis zu 50% weniger Rubine

Ab Donnerstag könnt ihr euch jedes erdenkliche Spiel der Zelda-Reihe für einen günstigeren Preis herunterladen. Ausgeschlossen sind natürlich solche Titel wie die CDI-Spiele, aber das versteht sich ja von selbst. Stattdessen gibt es nur die originalen von Nintendo lizensierten Titel vom ersten NES-Teil über das legendäre Ocarina of Time bis hin zu Skyward Sword besorgen. Doch nicht nur die Spiele sind günstiger, auch Zusatzinhalte von anderen Titeln. So könnt ihr euch auch auf die DLCs von Hyrule Warriors einen Rabatt von 30% sichern, Zelda-Hintergründe für den 3DS gehen ebenso für 50% weniger über die Ladentheke. Und auch im Badge Arcade gibt es neue Marken, sowie neue Belohnungen in „My Nintendo“, alle natürlich rund um das Thema Zelda. Alles was ihr braucht, um diese Angebote nutzen zu können, ist eine Nintendo Network ID. Die Aktion startet am Donnerstag, den 26. Januar und läuft ganze zwei Wochen.

Quelle: Nintendo