LEGO Worlds – Auch auf der Switch soll geklotzt werden

LEGO City Undercover erscheint für die Nintendo Switch, soviel ist bekannt. Doch es soll nicht das einzige LEGO-Spiel bleiben, welches für Nintendos neue Konsole erscheinen wird. Auch dass Minecraft sehr ähnelnde LEGO Worlds ist für einen Release auf der Switch vorgesehen. Dies bestätigte Arthur Parsons, Designchef von TT Games, auf Twitter.

@jamievere currently we have announced that we are planning to release LEGO City and LEGO Worlds on switch

— arthur parsons (@arthur_parsons) January 23, 2017