Mass Effect: Andromeda – 10 Stunden Probe spielen

Nicht mehr lange und wir können die Weiten von Mass Effect: Andromeda erforschen. Wenn ihr EA Access Mitglieder seid, könnt ihr sogar noch etwas früher starten.

Heute hat EA bekanntgegeben, dass EA Access Mitglieder eine Woche vor offiziellem Start Mass Effect spielen können. Das bedeutet, bereits am 16. März können Abonnenten eine 10-stündige Testversion spielen. Darüber hinaus wird der Fortschritt erhalten bleiben wenn am 23. März das fertige Spiel erscheint.

@N7Follower All of your progress during ME:A Play First Trial will carry over when the game launches.

— Mass Effect (@masseffect) January 21, 2017