Dark Souls 3 – Zweiter DLC „The Ringed City“ enthüllt

Bereits im letzten Jahr ist mit „Ashes of Ariandel“ der erste von zwei DLC’s für das Rollenspiel Dark Souls 3 erschienen. Lange war unklar, wann denn die zweite Erweiterung erscheint. Bis jetzt. Denn Bandai Namco hat nun den zweiten DLC enthüllt. Dieser wird auf den Namen „The Ringed City“ hören und am 28. März 2017 für Playstation 4, Xbox One und PC erscheinen. Passend zur Enthüllung wurde ein Trailer zum DLC veröffentlicht. Dieser atmosphärischer Trailer wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Der zweite DLC „The Ringed City“ führt den Spieler auf die Jagd nach dem Sklavenritter Gale an das Ende der Welt. Die Suche nach der Dunklen Seele der Menschlichkeit treibt ihn dabei an. Zudem wurde die Darks Souls 3 The Fire Fades Edition angekündigt. Bei dieser Edition handelt es sich um die Game of the Year Edition des Spiels. Diese beinhalten neben Dark Souls 3 (Unser Test zum großartigem Finale) auch die beiden DLC’s „Ashes of Ariandel“ (Unser Test zum frostigem DLC). Erscheinen wird diese Edition am 21. April 2017.

Quelle: YouTube (Bandai Namco)