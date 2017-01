Nicht mehr lange, dann kommt das erste Open-World Zelda seit dem ersten NES-Titel auf den Markt. Breath of the Wild wird eine riesige Welt zum erkunden bieten, sowohl auf der Wii U, als auch auf der Switch. Bei letzterer Version gibt es allerdings Komplikationen mit der Boxart. Schuld ist die USK.

Zelda Logo zu groß

Auf der amerikanischen Verpackung prangt das PEGI-Zeichen, ein kleines Rechteck in der unteren, linken Ecke. Auch das USK-Logo ist typscherweise unten links. Doch leider ist es im Vergleich zum PEGI-Zeichen so groß, dass es dem Breath of the Wild-Logo in die Quere kommt. Aus diesem Grund muss es bei uns in Deutschland merklich kleiner gestaltet werden, wie ihr auf unseren Vergleichsbildern sehen könnt. Bislang ist dies nur bei Breath of the Wild bemerkbar. Es bleibt abzuwarten, ob solch eine Änderung auch bei anderen Titeln vonnöten sein wird. Es mag vielleicht kleinlich wirken, aber es stört schon ein wenig die Symmetrie, wenn das Logo des Spiels sich nicht in der Mitte der Packung befindet.

Quelle: allgamesdelta