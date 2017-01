Overwatch – Helden zum chinesischen Neujahr in neuem Gewand

Das nächste Event für Overwatch steht fest und wurde offiziell auf Twitter verkündet. So wie Blizzard es oft in ihren Spielen tun, würdigen sie auch in Overwacht das chinesische Neujahr, welches diesmal im Zeichen des Hahnes steht. Am 24. Januar beginnt das Event und wird wieder einige neue Skins mit sich bringen.

D.Va und Mei in neuem Look

So erhält natürlich das chinesische Eismädchen Mei einen originalen Skin. Nachdem ihr Skin aus dem Winterwunderland bei den Fans nicht so gut ankam, hat sich Blizzard offensichtlich mit dem Design sehr viel Mühe gegeben. Auch D.Va erhält einen neuen Look in traditioneller koreanischer Kleidung. Bislang wurden nur diese beiden Skins und der Beginn des Events veröffentlicht, aber Overwatch wäre nicht Overwatch, wenn es nicht auch einen neuen Spielmodus, viele weitere Skins, Emotes, Sprays etc. geben würde.

🎊 Good luck and great fortune await! 🎊 pic.twitter.com/Az6XkHScV5 — Overwatch (@PlayOverwatch) January 19, 2017

Quelle: @PlayOverwatch (Twitter)