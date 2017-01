Fire Emblem – Vier neue Spiele erweitern das Taktik-RPG-Franchise

Im gestrigen Nintendo Direct ging es gute 20 Minuten lang ausschließlich um das Fire Emblem-Franchise. Viele waren von der Ankündigung der Direct überrascht, war doch bislang nur von der Präsentation der Nintendo Switch bekannt, dass es ein Fire Emblem-Spinoff der Dynasty Warriors-Reihe geben würde. Doch Nintendo verblüffte mal wieder alle und präsentierte neben Fire Emblem Warriors noch drei weitere Projekte, welche in Arbeit sind.

Vier Fire Emblem-Spiele in 20 Minuten

Die Direct fing gleich mit einer dicken Überraschung an: Fire Emblem Gaiden, der zweite Teil der Reihe aus dem Jahre 1992. Er wird unter Namen Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia für den 3DS remastered. Es erscheint am 19. Mai, gemeinsam mit zwei amiibo-Figuren der Protagonisten Alm und Celica. Dannach wurde bestätigt, dass sich ein vollwertiges Fire Emblem für die Nintendo Switch in Entwicklung befindet. Es wird allerdings nicht mehr in diesem, sondern in nächstem Jahr erscheinen. Dann ging es um Fire Emblem Warriors. Zum ersten mal wurde Gameplay gezeigt, in dem Chrom ein bisschen schnätzelt. Weiterhin wurde bestätigt, dass Fire Emblem Warriors auch für den New 3DS entwickelt wird. Es soll im Herbst diesen Jahres erscheinen. Zu guter letzt ging es um den Mobile-Titel Fire Emblem Heroes. Dies war auch der Titel, der am meisten gezeigt wurde. Ihr könnt nahezu jeden Helden aus jedem Fire Emblem-Spiel rekrutieren, um mit ihnen Schlachten für unterwegs auszutragen. Die Registrierung für Fire Emblem Heroes hat heute begonnen. Wenn ihr diese Infos alle nochmal als Bewegdbild sehen wollt, dann haben wir die Direct hier nochmal für euch.

Quelle: Nintendo (Youtube)