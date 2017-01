Digimon World: Next Order – Bestätigung der Vita Version wahr erneut ein Fehler

Gestern erst hatten wir über die Bestätigung der Vita Version von Digimon World: Next Order berichtet. Und nun gibt es erneut die traurige Nachricht, dass die PS Vita Version in der Tat nicht in Deutschland erscheinen wird.

In einem Tweet stellte @BandaiNamcoAU die Situation klar. Demnach habe man durch einen Kommunikationsfehler aus Versehen den Release der PS Vita Version bestätigt. Tatsächlich wird am 27. Januar nur die PS4 Version erscheinen. Es stellt sich dabei dennoch die Frage, warum man bei solch starkem Interesse der Vita Community nicht übergreifend zu allen Stellen kommuniziert hat, wie die Lage ist.

We apologise for confirming ‚Digimon World: NO‘ for the Vita, this was due to a communication error. Digimon will be coming to PS4 only.

— Bandai Namco AU (@BandaiNamcoAU) 18. Januar 2017