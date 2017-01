Steam – Die meistgespielten Spiele 2016 sind 2015 erschienen

Glaubt man der Steam-Statistik, sind in keinem Jahr bisher so viele Spiele erschienen, wie im Jahr 2016. Grundsätzlich klingt das gut und nach dem besten Spielejahr aller Zeiten. Doch die Statistik auf Steam verrät noch einen anderen interessanten Punkt. So sind die interessantesten und meist gespielten Spiele im Jahr 2016 nicht etwa im vermeintlichen Spielejahr 2016 erschienen, sondern schon seit 2015 erhältlich.

Qualität statt Quantität?

Wobei das an sich nicht die Aussage dieser Statistik ist. Es wurden die meist gespielten Spiele generell vorgestellt. Im Vergleich zu der Liste des Vorjahres 2015 gab es aber kaum Unterschiede. Zumal viele Top-Titel 2016 stark angefangen haben, aber dann innerhalb weniger Tage schon viele Spieler zum nächsten Spiel gezogen sind. Vielleicht liegt gerade hier der Grund, denn 2016 sind ja wie oben beschrieben die meisten Spiele erschienen. Vielleicht ist das der Grund für den schnellen Wechsel der Spiele. Man kam teilweise aber wirklich kaum dazu, seine Spiele überhaupt zu ende zu spielen. Zu schnell erschienen gerade zum Jahresende die Knaller für die Konsolen und den PC. Gewisse Klassiker locken die Spieler aber immer noch für etliche Stunden an den PC. So könnte man auch andere Statistiken in diesem Zusammenhang erklären.

Das erste Spiel, dass es in die Liste geschafft hat ist, überraschenderweise, No Man’s Sky. XCOM 2 kommt auf Platz vier daher und Dark Souls 3 belegt den 5. Platz. Platz 1 geht an DOTA und Platz 2 dagegen an Counter Strike: Global Offensive. Noch interessanter ist aber die Frage nach dem Top-Spielstunden im Jahr 2016. Also welche Spiele die meisten Spielstunden verzeichnet haben. Erschreckenderweise nennt Steam hier nur ein Spiel, welches 2016 erschienen ist. Das Free2Play Spiel Paladins schaffte es hier auf Platz 15. Alle anderen Spiele, die in dieser Platzierung auftauchen, sind 2015 oder früher erschienen.

