Rocket League – Anzahl der Spieler bekannt gegeben

Das Multiplayer Spiel Rocket League war ein echter Überraschungshit. Seitdem das Spiel im Sommer 2015 in das Playstation Plus Angebot gewandert ist, stiegen die Nutzerzahlen stetig weiter. Denn wie Entwickler Psyonix bekannt gegeben hat, spielen mittlerweile rund 25 Millionen Spieler weltweit das Autofußballspiel. Die Anzahl an Spieler gibt allerdings nicht zwangläufig die Verkauften Einheiten an. Nichtsdestotrotz wurde im letztem Jahr kein Spiel öfters im Playstation Store herunter geladen als Psyonix’s Multiplayerhit. Damit beweist das Indiespiel wieder einmal, dass es nicht immer die bombastischen Triple A Titel erfolgreich sein müssen.

One BILLION games played! Thank you to our amazing players for continuing to make #RocketLeague one of the best communities & games around. pic.twitter.com/wAAVCVqkRd — Rocket League (@RocketLeague) 11. Januar 2017

Rocket League erschien in Europa und den USA am 07.Juli 2015, sowie am 4.November 2015 in Japan für die Playstation 4. Auf dem PC erschien das Spiel via Steam ebenfalls am 07.Juli 2015. Xbox One Spieler mussten sich etwas länger gedulden. Denn für die Microsoft Konsole erschien das Spiel erst am 17.Februar 2016.

Quelle: Twitter (Rocket League)