Halo Wars 2 – Details zum Season Pass und den neuen Verkaufseditionen

Halo Wars 2 erscheint weltweit am 17. Februar 2017 für Windows-PC und weil das Spiel eigentlich ein Xbox-Play-Anywhere-Titel ist, bekommen alle Käufer der PC Version zusätzlich noch die Version für die Xbox One. Halo Wars 2 wird als Standard Edition, wie auch als Ultimate Edition erscheinen. Die Ultimate Version wird den Season Pass, sowie die Halo Wars Definitive Edition enthalten. Zusätzlich wird in der Ultimate Version ein viertägiger Vorabzugang enthalten sein. Die Preise der Editionen werden bei der Ultimate Edition bei 79,99 Euro und bei der am 21. Februar erscheinden Standard Edition bei 59,99 Euro liegen.

Der Season Pass bietet folgende Inhalte:

Es kommen neue Anführer, die mit ihren Fähigkeiten den Ausgang von Multiplayer Matches beeinflussen können

Es kommen neue Einheiten für das Mulitplayer-Arsenal

Es kommen neue Blitz-Karten, die gesammelt werden können und somit in die Schlacht geführt werden können

Es kommen neue Kampagnen Missionen zur Weiterführung der Halo Wars 2 Geschichte

Zusätzlich gab THQ Nordic auf ihrer offiziellen Seite folgendes Statement an die Fans der Reihe:

„Nachdem wir in 2016 an vielen Titeln mit Microsoft zusammengearbeitet haben, freuen wir uns sehr, das Jahr mit einer weiteren Partnerschaft beginnen zu können. Die Gelegenheit, Fans von Echtzeitstrategiespielen und Fans von Halo so ein großartiges Spiel in einer so beeindruckenden Verpackung anbieten zu können, bedeutet uns sehr viel.“ – Lars Wingefors, Gründer & Group CEO von THQ Nordic „Nicht zuletzt um Fans, die es lieben, die Boxen ihrer Spiele zu besitzen, eine Freude machen zu können, sind wir glücklich darüber, mit THQ Nordic zu kooperieren und Halo Wars 2 auch physisch veröffentlichen zu können.“, so 343 Studio Head of Strategy Game Development Dan Ayoub. „Die Zusammenarbeit mit THQ Nordic lief super und wir sind sehr gespannt auf den Release am 21. Februar!“

Quelle: thqnordic.com