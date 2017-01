Dark Souls 3 – Name des zweiten DLC’s vermutlich bekannt

Für den beliebten finalen Abschluss der Dark Souls Reihe sollen bekanntlich zwei DLC’s erscheinen. Der erste „Ashes of Ariandel“ (Unser Test zum DLC)erschien Ende Oktober. Dieser schickte den Spieler in das frostige Gebiet von Ariandel und stellte den Spieler vor neuen finsteren Herausforderungen. Infos zum zweiten DLC sind bisher noch rar gesät. Doch dies könnte sich nun geändert haben. Denn laut dem Youtuber „Sanadsk“ , welcher sich auf die Souls 3 spezialisert hat, will durch Datamining den Namen des zweiten und letzten DLC herausgefunden haben. Demnach heißt der Download Inhalt für Dark Souls 3 3 angeblich „Miyako no Moujia“. Dieser Name bedeutet übersetzt in etwa „The City of the Dead“. Der Schauplatz soll angeblich Londor sein. Allerdings hat sich Entwickler From Software zu diesen Thema noch nicht geäußert.

Quelle: YouTube (Sanadsk“)