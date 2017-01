Zelda: Breath of the Wild – Release laut CoroCoro im Frühjahr

Das Theater um den Release von Zelda: Breath of the Wild geht weiter. Nachdem mehrere Insider kürzlich erst eine Veröffentlichung vor Sommer 2017 ausschlossen, da es angeblich einige Schwierigkeiten mit der Lokalisation geben würde, wurden andere Quellen laut, die auf den Release im März beharrten. Diesen Stimmen schließt sich nun eine weitere an, und zwar im Print.

CoroCoro listet Release von Zelda: Breath of the Wild

Das japanische Magazin CoroCoro ist eigentlich hierzulande eher dafür bekannt, uns mit Informationen im Bezug auf Pokémon zu versorgen, es beinhaltet jedoch auch viele weitere Gamingnews, so nun auch zu Zelda: Breath of the Wild. Das Magazin spricht von einem Release noch in diesem Frühjahr, welches die ursprünglichen Stimmen bezüglich eines März-Releases bekräftigt. Auch bekannte Insider wie Laura Kate Dale oder Emily Rogers bleiben auf Twitter bei ihren Ursprünglichen Aussagen, dass Breath of the Wild im März für die Switch und die Wii U erscheint. Offiziell wird dieses Theater um das Releasedatum wohl am 12. Januar aufgeklärt, dann wird das Launch-Lineup der Switch präsentiert.

