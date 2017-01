Firewatch – Aktuelle Verkaufszahlen bekannt gegeben

Vor gut einem Jahr erschien mit dem Indiehit Firewatch eine kleiner Überraschungshit. Das Spiel von Campo Santo begeisterte sowohl bei Spielern, als auch bei Kritikern. Kein Wunder also das auch die Verkaufszahlen des Spieles (unser Angespielt) überzeugen. Denn wie Entwickler Campo Santo via Twitter bekannt gegeben haben, hat sich der Indiehit weltweit mehr als eine Million mal verkauft. Bei den guten Verkaufszahlen ist es nicht unüblich, dass es einen Nachfolger gibt. Doch der Entwickler hat bereits kurz nach Release verlauten lassen, dass es keinen Nachfolger geben wird.

Sometime late last year we sold our one millionth copy of Firewatch. Thank you all so much! pic.twitter.com/7LSTqWuU8Q

— Campo Santo (@camposanto) 3. Januar 2017