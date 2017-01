Battlefield 1 – Alle Neuerung für Januar im Überblick

Auch in der Welt von Battlefield 1 ist im neuen Jahr so einiges los. Zur Freude vieler Spieler wurde bereits Ende Dezember der nervige Bug gefixt, der Fahrzeugtarnungen aus den Battlepacks nicht zulies. Weiter geht es direkt am 4. Januar, denn da erscheint der neue Spiel-Modus „Armored Kill“. In diesem Modus wird Conquest ohne Scouts gespielt, dafür spawnen neue Fahrzeuge schneller. Desweiteren erwartet die Spieler von Battlefield 1 am 18. Januar noch eine angepasste Rush-Variante. Dieser Modus wird „Bleed Out Rush“ heißen und hier wird mit schnelleren Wiedereinstiegs-Zeiten (Spawn-Zeiten) gespielt, dafür entfällt die Regenerierung der Lebenspunkte. Die beiden angekündigten neuen Modi sind, wie nicht schwer zu erkennen eine Modifikation eines bestehenden Modus. Durch die Überarbeitung des beliebten DICE Rush-Modus werden die Schlachten in beiden Modi, deutlich blutiger und brutaler – die Entwickler erhoffen sich dadurch mehr Spaß und Abwechslung für die Spieler.

Zusätzlich gaben die Entwickler bekannt, dass im Januar ebenfalls weitere Battlepack-Versionen, mit vollkommen neuen Fahrzeug-Skins ihren Weg ins Spiel finden werden. Für jene Spieler, die sich während des oben erwähnten Bugs Battlepacks für Echtgeld gekauft haben, gibt es bisher keine offizielle Stellungnahme, wie hier weiter verfahren wird. Man geht aber stark davon aus, in den nächsten Tagen neue Informationen dazu zu erhalten.

Quelle: battlefieldseries.de