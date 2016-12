Rainbow Six Siege – Christmas Challenges im Überblick

Auch in der Welt von Rainbow Six Siege ist die Weihnachtszeit angebrochen, dem ein oder anderem Spieler werden beim Einloggen ins Spiel bereits die zahlreichen neuen Herausforderungen aufgefallen sein. Natürlich gibt es im Spiel schon von Beginn an laufende Ingame Herausforderungen. Aber seit einiger Zeit gibt es auch die sogenannten Ubisoft-Club-Challenges und diese belohnen den Spieler nach Abschluss mit kosmetischen Items. So winken als Belohnung bei diesem Weihnachtsevent Items und Skins wie zum Beispiel ein Weihnachtsmannkostüm inklusive Zipfelmütze im Tarnmuster. Aber das ist noch nicht alles, denn nach den Weihnachts-Herausforderungen folgt auch schon das Silvester- Event. Welches natürlich auch mit vielen neuen Skins als Belohnung winkt. Entwickler und Publisher Ubisoft setzt aber noch einen oben drauf und schaltet extra noch einige Herausforderungen zum ersten Geburtstag des Shooters frei.

Hier nun eine Übersicht der laufenden Herausferderungen, beachtet hierbei dass die Events bis zum 03. Januar 2017 laufen, allerdings einige der Herausforderungen bereits am 27. Dezember 2016 enden.

Christmas Challenges

Im Zeitraum vom 20. – 27. Dezember 2016

Challenge: Erziele 10 Eliminierungen mit Gerät oder im Nahkampf (Messer)

Belohnung: „Sneaky Santa“ bzw. „Unsichtbarer Hut“ Anhänger

Challenge: Erziele 20 Eliminierungen mit Gerät oder im Nahkampf (Messer)

Belohnung: „Kapkan-Santa“ Anhänger

Challenge: Erziele 30 Eliminierungen mit Gerät oder im Nahkampf (Messer)

Belohnung: Nussknacker Waffen Design

New Year´s Eve Challenges

Im Zeitraum vom 27. Dezember 2016 – 03. Januar 2017

Challenge: Werde MVP mit 4000 Punkten

Belohnung: „Disco-Kugel“ Anhänger

Rainbow Six Anniversary Challenges

Im Zeitraum vom 20. – 27. Dezember 2016

Challenge: Gewinne 10 Runden als GIGN Operator

Belohnung: „Twitchs Schockdrohne“ Anhänger

Im Zeitraum vom 27. Dezember 2016 – 03. Januar 2017

Challenge: Gewinne 10 Runden als FBI SWAT Operator

Belohnung: „Castles Icon“ Anhänger

Ubisoft durfte für ihre zahlreichen Herausforderungen schon die Kritik einiger Spieler einstecken. Viele haben über die Feiertage nicht die Zeit an den jeweiligen Events teilzunehmen, hätten die Belohnungen aber natürlich trotzdem gern. Aber wie in vielen anderen Spielen auch, ist es in Tom Clancy´s Rainbow Six Siege ebenso, dass man sich die schönen Sachen erst erarbeiten muss. Ob daher eine Nachholung des Events möglich sein wird, ist fraglich, da auch schon frühere Events nicht nachträglich angeboten wurden.

