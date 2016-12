League of Legends – Winterfreuden 2016

Auch dieses Jahr ist in League of Legends wieder unglaublich viel los während der Winterfreuden 2016. Während der Winterfreuden Events gibt es immer wieder schöne neue Skins für Champions, wiederkehrende klassische Skins und natürlich die geheimnisvollen Geschenke. Dieses Jahr gibt es aber auch die Winterfreuden Werkstatt, in der es haufenweise Süßigkeiten, Leckereien und Stimmung abzustauben gilt. In der bunten Werkstatt erhalten Spieler „Winterfreuden Süßigkeiten“ aus Hextech Truhen und an den Wochenenden sogar für Erfahrungspunkte. Mit diesen Leckereien kann man dann „Winterfreuden Symbole und Emotes freischalten. Ebenfalls kann in allen Truhen die während des Events gekauft werden, ein „Fragment der Schatztruhe des Porokönigs“ enthalten sein, einen permanenten Skin gibt es aber garantiert in jeder Truhe. Spieler die es schaffen drei Fragmente der Schatztruhe zu sammeln, erhalten vom Porokönig persönlich eine Truhe spendiert in der sich auch gratiniert ein permanenter Skin befinden wird. Die Winterfreuden Symbole sind bis zum 10. Januar 2017 um 8:59 Uhr MEZ verfügbar.

Während des Events gibt es drei spezielle Truhen (abgesehen von der Schatztruhe des Porokönigs) die man erwerben kann. Hier für euch die Truhen in der Übersicht:

Winterfreuden Truhe

Preis: 295 Riot Points – kein Hextech Schlüssel nötwendig

Es ist jeden Tag eine neue Truhen verfügbar und in jeder davon befindet sich garantiert ein thematischer Skinsplitter, ebenso wie drei zusätzliche Winterfreuden-Süßigkeiten. Während des Events soll jede Truhe mindestens zwei mal verfügbar sein und Spieler können pro Tag maximal sechs Truhen erwerben. Für Jäger der Fragmente für die Schatztruhe des Porokönigs, Achtung in diesen Truhen habt ihr eine doppelt so hohe Chance, Fragmente für die Schatztruhe des Porokönigs zu erhalten.

Klassische Truhe

Preis: 295 Riot Points – kein Hextech Schlüssel nötwendig

Die klassischen Truhen sind nur am Wochenende verfügbar und enthalten eine Winterfreuden Süßigkeit und einen permanenten klassischen Skin. Spieler die nur einen ganz bestimmten klassischen Skin haben wollen, sollten die spezielle Truhe während des Events im Shop kaufen.

Wintertruhe

Preis: 125 Riot Points – oder für 195 RP mit Hextech Schlüssel

Hier handelt es sich um die Standard Truhen, als kleines Extra bekommt man aber noch eine Winterfreuden Süßigkeit.

Neben der oben beschrieben Winterfreuden Werkstatt gibt es noch einige Extras aus den Winterfreuden, unter anderem hat der Porokönig dieses Jahr die vier neuen Geschmacksrichtungen „vereister Snack“, „Espresso Snack“, „super scharfer Snack“ und „Regenbogenparty Paket“ für Snacks springen lassen. Spieler die sich während des Events mit dem Sternenvernichter-Poro und dem Sternenwächter-Poro ausrüsten, bekommen auch zwei neue Poro-Skins in der „Legende des Porokönigs“.

Während der Winterfreuden gibt es Geschenke für jeden

Neben der Süßigkeiten Sause zum Weihnachtsevent, erhielt die „Kluft der Beschwörer“ auch dieses Jahr wieder ihr winterliches Outfit verpasst, so können sich die Spieler bis zum 10. Januar 2017 um 08:59 Uhr MEZ in den folgenden Spielmodi „kooperatives Spiel“, „abwechselnde Wahl“ (ungewertet) und „freie Wahl“ im Winterwunderland duellieren. Als Belohnung für ein abgeschlossenen Spiel erhält in diesem Zeitraum jeder Spieler das klassische Porokönig Symbol geschenkt. Denkt ihr das war alles? Weit gefehlt, denn wie immer gibt es ganz spezielle Sonderskins zu kaufen. Dieses Jahr haben die Champions Braum, Graves und Karma einen Skin erhalten, den man für jeweils 1350 Riot Points im Shop erwerben kann. Desweiteren gibt es wie jedes Jahr auch die „geheminisvollen Geschenke“ die ihr euch entweder selbst machen könnt, oder an Freunde verschenken könnt. Spieler die so großzügig sind und die geheimnisvollen Geschenke verschenken, erhalten von Riot sogar als kleines Dankeschön das „Schneetag-Krabbler“ Symbol geschenkt. So macht schenken gleicht doppelt so viel Spass, oder?

Quelle: leagueoflegends.com