Until Dawn – Horrorspiel in der PlayStation 3 Version

Als Sony Until Dawn seinerzeit angekündigt hat, sollte der Titel eigentlich noch für die PlayStation 3 erschienen. Wie es aber heute eigentlich Gang und Gebe ist, wurde der Titel verschoben. Entwickler Suppermassive hat den Titel dann soweit verschoben, dass er schlussendlich nicht mehr auf der PlayStation 3 erschienen ist, sondern erst auf der PlayStation 4 gezockt werden konnte. Ursprünglich sollte Until Dawn sogar ein ein reines PlayStation Move Spiel werden.

Until Dawn ursprünglich für PlayStation 3 und Move entwickelt

Diese Verschiebung im Releasetermin war allerdings vollkommen in Ordnung, denn wer sich das Zusatzmaterial angeschaut hat, der hat gesehen, dass Entwickler Supermassive wirklich viel Zeit in die Verbesserung und das Testen von Until Dawn gesteckt hat. Vielleicht war es dann besser so, dass der Titel schlussendlich erst für die PlayStation 4 erschienen ist und nicht für die PlayStation 3, oder? Diese Frage können wir euch überlassen, denn im folgenden Video von YouTube-User PtoPOnline seht ihr einen frühen Prototype-Build des Spiels. Fans werden sich vielleicht sogar noch an diese erste Ankündigung erinnern und wenn man sich in das Jahr 2012 zurückdenkt, muss dieser Prototyp seinerzeit ein echter Knaller gewesen sein, wenn man Grafik und Umsetzung des Spiels bedenkt.

Schlussendlich war Until Dawn dann ein echter Überraschungshit, mit dem Sony so nicht gerechnet hat. Etliche Spieler feierten das Spiel und auch wir vergaben im Test zu Until Dawn 85 Punkte. Zum Start von PlayStation VR hat Supermassive sogar einen reinen VR-Titel entwickelt, der ebenfalls mit Move gespielt wird. Die VR Umsetzung hört auf den Titel Rush of Blood und wir haben den Titel ebenfalls zum Start von PlayStation VR getestet. So hat man im Hause Sony aus der reinen PlayStation Move Demo vielleicht sogar noch etwas für Rush of Blood rausholen können.

