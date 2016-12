Battlefield 1 – „They Shall Not Pass“-DLC mit ersten Details

Publisher Electronic Arts und Entwickler Dice verrieten einzelne Details zum ersten DLC für den Weltkriegsshooter Battlefield 1. Der DLC trägt den Titel „They Shall not Pass“ und erscheint im März 2017. Wer dabei Inhaber eines Season-Passes ist, erhält zwei Wochen vorher Zugriff auf die neuen Inhalte.

Inhalt des DLC sind neue Maps, Waffen und eine weitere Fraktion, die französische Armee. Das Thema ist die Schlacht in Frankreich um die Städte Verdun und Soissons. Jedes Schlachtfeld wird mit jeweils zwei Multiplayer-Karten ausgestattet, wobei die Verdun-Maps an die Waldgebiete rund um Samogneux und der heldenhafte Garnison in Fort Faux angelenht sind und die Soissons-Maps mit Brücken über den Fluss Aisne und der Region um Fismes ausgestattet ist. Hier sind einige Konzept-Arts von Dice abgebildet, die euch das Feeling des neuen DLCs näher bringen sollen.

Zur Schlacht von Verdun heißt es:

Zu Beginn der Schlacht von Verdun wurden etwa 1 Million Artilleriegranaten abgefeuert. Diese entfachten riesige Brände in den Wäldern und auf den Schlachtfelder rund um die befestigte Stadt. Laut einiger Zeitzeugen waren die Brände selbst in großer Entfernung noch zu sehen. Wir wollten die einleitenden Kämpfe dieser Schlacht, die als Devil’s Anvil in die Geschichte einging, möglichst realistisch umsetzen.Die ersten Kämpfe vor Verdun legten rasch mehrere Orte wie Samogneux und ganze Wälder in Schutt und Asche. Verdun sollte die längste Schlacht des Krieges werden und diesen in 9 Monaten nachhaltig verändern. Wir wollten, dass unsere Spieler Teil dieser einleitenden Angriffe im kalten Februar des Jahres 1916 sind.Die Geschichten um die heldenhafte Garnison in Fort Vaux hat uns sehr stark inspiriert, da diese tapferen Männer in den dunklen Stollen der Festung um jeden Zentimeter kämpften. Hier unten, in einem Labyrinth von dunklen Gängen, führten Franzosen und Deutsche mit Granaten, Flammenwerfern und Giftgasen einen erbarmungslosen Krieg.Im Laufe der Schlacht von Verdun wurden etwa 40 Millionen Artilleriegranaten abgefeuert, die den Boden in eine zerklüftete Mondlandschaft verwandelten. Und unter dieser Mondlandschaft bieten die Gräben, Stollen und unteririschen Festungen zahlreiche neue Spielerlebnisse für Battlefield 1.