Resident Evil 7 – Der dynamische Schwierigkeitsgrad kommt zurück

Irgendwie kennen wir dieses frustrierende Gefühl doch alle, wenn man in einem Spiel einfach nicht mehr weiter kommt, weil man zum Beispiel an einer Stelle immer wieder stirbt. Genau das soll in Resident Evil 7: biohazard anders werden. Das Spiel soll ähnlich wie in „Resident Evil 4“ erkennen können, wenn ein Spieler nicht mehr weiter kommt und den Schwierigkeitsgrad dann anpassen. Executive Producer Jun Takeuchi sprach in einem Interview über diesen dynamischen Schwierigkeitsgrad von „Resident Evil 7 Biohazard“.

„Sagen wir mal, ihr seid in einem bestimmten Abschnitt von Resident Evil 7 und sterbt, weil es euch nicht möglich war schnell genug zu reagieren. Wenn ihr also in dieser bestimmten Szene immer wieder sterbt, wird sich das Spiel ein bisschen anpassen und die Schwierigkeit dann etwas herunterfahren, damit ihr die Möglichkeit bekommt, weiter voranzukommen. Aber wir wollen ein Spiel schaffen, in dem die Spieler das Sterben nicht als negative Erfahrung wahr nehmen, eben weil es ein Horrorspiel ist. Es ist kein Shooter, in dem das Sterben mit dem verlieren eines Lebenspunktes einher geht oder mit verlorenem Fortschritt bestraft wird. In einem Spiel wie diesem, mit dem Fakt, dass etwas aus dem Nichts auftaucht und euch tötet, ist ein großer Teil der Horrorspiel-Erfahrung.“ so Jun Takeuchi.



Takeuchi und sein Team wollten ein Spiel kreieren in dem der Wiedereinstieg in das Spiel nach dem Ableben so glatt wie möglich verläuft. Insgesamt ist das Balancing von entscheidender Bedeutung. Man wolle das Spiel schließlich auch nicht zu einfach machen, denn die Angst in ein stetiger Begleiter eines solchen Spiels. Der Spieler soll Angst um die Spielfigur haben. Aber nicht, Angst vor der Mechanik des Sterbens im Spiel.

