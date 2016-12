Super Mario Run – Besserer Start als Pokémon Go?

Nach dem iOS Launch von Super Mario Run macht sich das Spiel aktuell sehr gut im App Store. In drei Tagen haben 5,6 Millionen Leute das Spiel heruntergeladen. Was den Launch von Super Mario Run angeht, ist man sogar an Pokémon Go vorbeigezogen. Pokémon Go wurde am Releasetag nur etwa 900 Tausend Mal heruntergeladen, während Super Marion Run ganze 2,85 Millionen Mal am aller ersten Tag.

Wie aber so oft sind Statistiken mit Vorsicht zu genießen. Auch diese Statistik kann man so ja nicht einfach stehen lassen. Denn der Unterschied zwischen Pokémon Go und Super Mario Run ist der weltweite Release. Während Super Mario Run direkt am ersten Tag weltweit verfügbar war, dauerte es bei Pokémon Go rund 2-3 Tage, bis es weltweit verfügbar war. Nach drei Tagen hatte Pokémon Go übrigens ebenfalls 5,6 Millionen Downloads im App Store.

Super Mario Run Downloads

Trotz alledem lebt der Erfolg beider Spiele vom Schneeball-Effekt. Je mehr Leute das Spiel zum Start schon heruntergeladen haben, desto mehr Menschen werden auch in der Zukunft das Spiel runterladen und spielen. In 80 Ländern soll Super Mario Run übrigens aktuell das erfolgreichste Spiel sein.

Grundsätzlich ist das Spiel ja Free to Play. Das System stellt sich so dar, dass ihr gewisse Level kostenlos spielen könnt, und dann Geld zahlen müsst, um den Rest des Spiels zu spielen. Bei aktuell rund 5 Millionen Downloads hat das Spiel aktuell 5 Millionen Dollar gemacht. Also kauft nur rund jeder zehnte Spieler die Vollversion des Spiels. Die ersten Level des Spiels haben allerdings auch einen signifikanten Wiederspielwert, es kann also sein, dass einige Spieler einfach noch warten, bis sie sich die Vollversion holen.

Quelle: eurogamer.net