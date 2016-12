Star Wars – Steam Sale bringt einige Perlen zum guten Preis

Das nennt man mal perfektes Timing. Quasi passend zum Start des neuen Star Wars Films Rogue One, ist im Steam Shop ein großer Star Wars Sale entbrannt.

Neben den neueren Star Wars Titeln, wie die Lego Star Wars Spiele, oder The Force Unleashed gibt es aber auch die heimlichen Stars dieses Sales: Die Klassiker unter den Star Wars Spielen.

X-Wing Piloten aufgepasst!

So gibt es alle Titel der berühmt berüchtigten X-Wing und der Tie-Fighter Serie. Wer sich in Star Wars schon immer mehr für die Schlachten im Weltraum, als für die Tugenden der Jedi und der Sith interessiert hat, der wird hieran eine wahre Freude haben. Mein absoluter Favorit: X-Wing Alliance. Ihr erfahrt die Geschichte der Familie Azameen, die sich mit den Rebellen verbündet, nachdem das Imperium ihre Heimat vernichtet hat. Zum Ende der Kampagne klaut ihr die Raumfähre Tyderium, Star Wars Nerds wissen, dass dies der Rufname der Fähre ist, mit der Luke, Leia, Han und Chewbacca auf Endor landen und die imperialen Wachen überlisten, und fliegt zu guter Letzt selbst den Angriff auf den Todesstern.

Oder doch eher Lichtschwert-Fanatiker?

Natürlich gibt es auch geniale Spiele für die Fans von Jedi, Sith und der Macht. So könnt ihr in Knights of the old Republic Eins und Zwei eurem eigenen Weg Folgen. Ob ihr Jedi oder Sith seid, entscheiden nämlich eure Entscheidungen über das Spiel verteilt. Zudem erfahrt ihr etliche Hintergrundinfos über die wohl spannendste Zeit der Star Wars Geschichten: Die alte Republik.

Aber auch als mit den Jedi Knight Spielen machen enormen Spaß. Hier spielt ihr die Geschichte von Kyle Kataarn, einem Mitglied der ehemaligen Rebellenallianz, der beispielsweise gegen einen ehemaligen Schüler von Luke Skywalker vorgeht, der zur dunkel Seite gewechselt ist. Im Nachfolger, Jedi Academy spielt ihr einen Schüler von Kyle Kataarn, der einem Kult rund um den alten Sith Lord Marka Ragnos auf den Fersen ist.

Darüber hinaus gibt es noch mit Empire at War, Rebellion, Rebel Assault und Republic Commando einige weitere kleine Perlen, die ihr keiner Sammlung eines wahren Star Wars Fans fehlen sollte.

Wenn euch das Star Wars Fieber also durch den neuen Film Rogue One wieder gepackt hat, dann empfehle ich euch einen Blick in den aktuellen Steam Sale und wünsche euch viel Spaß mit den Spielen. Den kompletten Sale findet ihr hier. Möge die Macht mit Euch sein!