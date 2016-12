WoW Legion – Winterhauchfest 2016

Ab heute ist es endlich wieder soweit und die Welt von World of Warcraft wird in weihnachtlichen Glanz gehüllt. Wie jedes Jahr beginnt das Winterhauchfest am 16. Dezember und geht bis zum 02. Januar, ihr findet in allen WoW Hauptstädten die schönen großen Weihnachtsbäume mit zahlreichen Geschenken. Diese dürfen natürlich erst am 1. Weihnachtstag, also den 25. Dezember ausgepackt werden. Wer sich die Überraschung aus sein WoW Geschenk nicht verderben lassen will, sollte nun nicht weiter lesen, denn wir Spoilern euch welche Geschenke Altvater Winter dieses Jahr dabei hat. Ihr erhaltet dieses mal unter anderem das Spielzeug „Endothermischer Strahler“ und obendrauf noch die Heldentat „Brr..es ist kalt hier drin“. Wer das „Gestohlene Geschenk“ aus der täglichen Quest ergattert, darf es ruhig öffnen, denn „Da steht Euer Name drauf!“. Darin findet ihr das Spielzeug „Winterhachwegwerfkleidung“, damit könnt ihr eine Truhe aufstellen mit der eure Gruppenmitglieder eine Grüne oder Rote Weihnachtsverkleidung anlegen können. Mit etwas Glück kann in dem Geschenk auch das Haustier „Miese Helferbox“ oder der Dolch „Miniaturwinterhauchbaum“ gefunden werden. Zusätzlich zu all den Geschenken wurden in Orgrimmar, Eisenschmiede und Dalaran Schneekugeln aufgestellt, die euch in einen Gnom verwandeln, sobald ihr sie betretet. Natürlich kommen mit dem Winterhauchfest auch die alljährlichen Händler in die Städte und versorgen euch mit Zuckerstangen, weihnachtlichen Süßigkeiten und Schneebällen.

Quelle: wowhead