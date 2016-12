For Honor – Kostenlose Inhalte per Update

Wie Ubisoft mitteilte, beabsichtigen sie, ihre DLC-Vorgehensweise an die von Rainbow Six Siege anzupassen. Zu dem im kommenden Jahr erscheinenden For Honor soll es dementsprechend alle zusätzlichen Karten und Spielmodi kostenlos per Update und weitere kostenlose Inhalte nach dem Launch geben. Was das für Inhalte sein werden und besonders, wie sich dies auf neue Helden und den Erwerb eben jener bezieht, ist jedoch unbekannt. Weiteres ist bestimmt während der Beta-Phase zu erfahren, die im Januar stattfindet. For Honor selbst erscheint dann am 14. Februar für PC, Xbox One und PS4.

