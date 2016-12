Horizon: Zero Dawn – Neuer Trailer über Aloys Vergangenheit

Im neuen Video von Guerrilla Games gehen Hermen Hulst, Chef von Guerrilla, Game Director Mathijs De Jonge und Art Director Jan-Bart van Beek auf Aloy ein, den Hauptcharakter von Horizon: Zero Dawn.

Am Anfang ist Aloy eine Ausgestoßene, die mit einem Stamm an einem abgelegenen Ende der Welt lebt. Aloy wird von einigen gemieden, andere geben ihr aber eine Chance und reden und arbeiten mit ihr. In einigen Missionen, in denen ihr die junge Aloy spielt, erfahrt ihr mehr darüber und lernt zudem die Mechanik des Spiels kennen. In verschiedenen alten Ruinen erfahrt ihr zudem etwas über die Vergangenheit vor Aloys Stamm.

Aloy wurde dabei speziell nach den Wünschen und Ideen der drei entworfen. Sie sollte nicht der typische Actionheld werden und einen interessanten Ansatz bieten.

„Wir wollten einen tollen Charakter für das Spiel machen. Wir wollten nicht den typischen Actionheld, wir wollten eine agile Person, bei der es auch möglich wäre, dass sie der puren Waffengewalt der Gegner nichts entgegensetzen kann, sie aber überlistet und so besiegt. Wir sind super glücklich mit unserer Wahl. Es ware aber nie unser Ziel oder unsere Absicht – Es war nur ein glücklicher Zufall.“

Sie wollten zudem einen Charakter erschaffen, der schlau und neugierig ist. Sie wollten keine typische Disney Prinzerssin.

Erscheinen wird Horizon: Zero Dawn am 1. März nur für die PlayStation 4.

Quelle: vg247.com