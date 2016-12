Gewinnspiel – Wir verlosen 2x Nintendo Quest Limited Edition (DVD)

Die eingetragene E-Mail-Adresse muss korrekt sein, da der Gewinner sonst nicht benachrichtigt werden kann. Sollte der Gewinner sich nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung mit der NAT-Games Redaktion in Verbindung setzen, verfällt der Gewinn. Die Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure von NAT-Games sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 29. Dezember 2016 . Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.

Folge uns auf Deiner Plattform

Unterstütze unsere Arbeit Seit Beginn von NAT-Games sind wir werbefrei! Dies soll auch so bleiben, da wir euch das bestmögliche Surfen bieten möchten. Dennoch sind einige Kosten vorhanden, die leider nicht weniger werden. Da wären z.B. der laufende Server, die Gewinnspiele oder die Hardware zum Testen einiger Titel. Wir würden uns deshalb über jeden Cent freuen, den DU uns als Leser spenden würdest. Wir werden in den nächsten Wochen zusätzlich daran arbeiten, exklusive Inhalte für unsere Unterstützer, also vielleicht auch DICH, zu erstellen. Falls DU uns unterstützt, danken wir DIR bereits jetzt! PayPal

Unsere Webseiten-Partner:

Aktuelle Instagram Posts No images found!

Try some other hashtag or username