For Honor – Ubisoft stellt neue Klassen im Video vor

Im Januar erscheint die Closed Beta für For Honor. Um den Fans jetzt noch etwas Futter zu geben, stellt Ubisoft in neuen Videos 4 verschiedene Charaktere, die ihr im Spiel spielen könnt.

Im ersten Video wird ein Überblick über die Storykampagne gegeben, die sowohl im Einzelspieler- als auch im Koop-Modus spielbar ist. In der Story sind die drei Fraktionen, die Ritter der eisernen Legion, die Samurai der Dämmerung und die Wikinger des Kriegsgeborenen Stamms von einem Warlord namens Apollyon bedroht. Weitere Infos zur Story gibt es noch nicht.

Im zweiten Video werdet ihr mit der Warlord Klasse der Wikinger vertraut gemacht.

Und als nächstes stellt Ubisoft den Peacekeeper der Ritter vor. Dieser Charakter sieht ungemein cool aus und ich kann es kaum erwarten, ihn ab Februar in For Honor zu spielen.

Zu guter Letzt wird auch der Shugoki der Samurai Fraktion vorgestellt, der ebenfalls ziemlich cool aussieht.

Falls ihr die Beta von For Honor spielt, müsst ihr euch im Vorfeld für eine dieser Fraktionen entscheiden und im War of Factions für diese antreten. Alle Siege bringen eure Fraktion weiter und euch selber innerhalb des Leaderboards der Fraktion. Starten wird die Beta im Januar.

Erscheinen wird For Honor dann am 14. Februar für PC, Xbox One und PlayStation 4.

