WoW Legion – Der Trick mit den Schulterverzauberungen

In World of Warcraft: Legion gibt es zahlreiche Schulterverzauberungen, die einem das Handwerkerleben deutlich leichter machen. Diese verzauberungen erlauben es dem Spieler gelegentlich zusätzliche Beute in getöteten Gegnern zu finden. Das größte Manko dabei war bisher immer, dass man erst Zeit investieren musste, um seinen Ruf bei den jeweiligen Fraktionen zu verbessern, denn die Verzauberungen gibt es oft erst ab einem „Respektvollen“ Ruf. Vorab ein mal eine Übersicht, welche Schulter-Verzauberungen es auf den verheerten Inseln gibt und welchen Effekt diese jeweils haben:

Segen des Blutjägers – Beim Töten von Gegnern, kann per Zufall ein Beutel mit Blut von Sargeras erbeutet werden.

– Beim Töten von Gegnern, kann per Zufall ein Beutel mit Blut von Sargeras erbeutet werden. Segen des Wiederverwerters – Beim Töten von Gegnern, kann per Zufall ein Beutel mit Teufelsschiefer, Leysteinerz und Infernoschwefel erbeutet werden. Ebenso besteht eine geringe Chance das ungewöhnliche oder gar seltene Beute dabei ist.

– Beim Töten von Gegnern, kann per Zufall ein Beutel mit Teufelsschiefer, Leysteinerz und Infernoschwefel erbeutet werden. Ebenso besteht eine geringe Chance das ungewöhnliche oder gar seltene Beute dabei ist. Segen des Ernters – Beim Töten von Gegnern, kann per Zufall ein Beutel mit Kräutern oder Fischen erbeutet werden.

– Beim Töten von Gegnern, kann per Zufall ein Beutel mit Kräutern oder Fischen erbeutet werden. Segen des Schlächters – Beim Töten von Gegnern, kann per Zufall ein Beutel mit Leder, Sturmschuppen, Fleisch zum Kochen, tierischen Handwerksmaterialien und Teufelsbalg erbeutet werden.

– Beim Töten von Gegnern, kann per Zufall ein Beutel mit Leder, Sturmschuppen, Fleisch zum Kochen, tierischen Handwerksmaterialien und Teufelsbalg erbeutet werden. Segen des Plünderers – Beim Töten von Gegnern, kann per Zufall ein Beutel mit Shal’doreiseide erbeutet werden.

– Beim Töten von Gegnern, kann per Zufall ein Beutel mit Shal’doreiseide erbeutet werden. Segen des Edelsteinsuchers – Beim Töten von Gegnern, kann per Zufall ein Beutel mit Edelsteinsplittern, ungewöhnlichen und seltenen Juwelen erbeutet werden.

– Beim Töten von Gegnern, kann per Zufall ein Beutel mit Edelsteinsplittern, ungewöhnlichen und seltenen Juwelen erbeutet werden. Segen des Manasuchers – Beim Töten von Gegnern, kann per Zufall ein Beutel mit Uraltem Mana, Legion-Verzauberkunst-Materialien, Tränken, Elixieren und Fläschchen erbeutet werden.

mit dem nächsten Patch 7.1.5 kommen ebenfalls zwei neue Schulter-Verzauberungen ins Spiel, diese sind:

Gabe des Tierpflegers – Beim Töten von Gegnern, kann per Zufall ein Beutel mit Haustierzubehör erbeutet werden.

– Beim Töten von Gegnern, kann per Zufall ein Beutel mit Haustierzubehör erbeutet werden. Boon of the Builder – Beim Töten von Gegnern, kann per Zufall ein Beutel mit Waffenteilen, Ingenieurskunst-Gegenständen, Brillen-Rezepten, verhärtem Teufelsglas und einem neuen Handwerksmaterial erbeutet werden.

Nun aber endlich zu dem besagten Trick, denn der Reddit User „Zephyrion“ fand heraus, dass man Schulter Rüstungen die erst beim anlegen gebunden werden, verzaubern kann und diese weiterhin ungebunden bleiben. Das geht also auch mit den Schulterverzauberungen die man erst mit Ruf bei den Fraktionen erwerben kann und so braucht man nur eine Schulter-Rüstung die nicht Seelengebunden ist und kann diese mit der entsprechenden Verzauberung bestücken und anschließend an seinen Twink verschicken.

