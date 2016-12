Seasons of Heaven – Trailer teasert Spielewelt zum Switch-Titel

Das vom kalifornischen Entwicklerstudio Any Arts Production produzierte Spiel Seasons of Heaven wurde vor wenigen Tagen für die Nintendo Switch angekündigt. Der Titel ist auf das gleichnamige Buch von Autor Nico Augusto zurückzuführen und verschlägt uns in eine Welt, in der sich die Menschheit selbst hingerichtet hat. Aufgrund der verschmutzten Umwelt ist die Bevölkerung des Planeten deutlich geschrumpft und die Überlebenden kämpfen Tag für Tag um die nötigen Lebensmittel. Inmitten dieser postapokalyptischen Welt spielt ihr den Jungen Yann, der mit seinem Hund Ani durch die Landschaft streift.

Nun zeigt uns das Entwicklerstudio in einem Trailer, wie die Spielwelt der Buchvorlage in bewegten Bildern aussieht. Desweiteren wird ein Hinweis auf einen weiteren, vollständigen Enthüllungstrailer gegeben, der am kommenden Dienstag, den 20.12., um 6 Uhr morgens erscheinen soll.

Quelle: Youtube (Gameblog)