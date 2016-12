Agent – Markenschutz erneut verlängert

Anno 2009 wurde auf der Sony E3 Pressekonferenz das Spiel Agent angekündigt. Doch in den letzten Jahren war von dem Spiel nicht mehr viel zu hören. Man munkelte sogar, dass die Arbeiten an dem Spiel mittlerweile eingestellt worden sind. Offenbar laufen die Arbeiten an dem Spiel weiter. Denn Publisher Take Two hat zum wiederholtem Male den Markenschutz von Agent in den USA verlängert. Jedoch haben sich weder Rockstar Games noch Take Two zu diesem Thema geäußert. Aber wie Final Fantasy XV und The Last Guardian in diesem Jahr bewiesen haben, kann auch nach etlichen Jahren in Entwicklung ein Spiel noch erscheinen.

Quelle: uspto.gov