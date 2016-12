Skyblivion – Neuer Teaser Trailer zum Mod Projekt

Zum Riesen-Mod-Projekt Skyblivion ist ein neuer Trailer erschienen. Falls ihr nicht mit dem Projekt vertraut seid, könnt ihr euch Skyblivion wie eine Art Skyrim und Oblivion Crossover vorstellen. Das Team von TESRenewel möchte das gesamte Spiel The Elder Scrolls IV: Oblivion in den Nachfolger, The Elder Scrolls V: Skyrim einbauen. Das Projekt ist schon seit einiger Zeit bekannt, in den letzten Monaten war es aber relativ still um das Team. Wer sich den Trailer anguckt, merkt aber, dass das vermutlich an der harten Arbeit an Skyblivion lag.

Das Team ist lose strukturiert. Angefangen mit der Arbeit an Skyblivion haben sie im März 2013. Je mehr Leute mithelfen, desto schneller wird das Projekt fertig gestellt. Auf dieser Website hier, könnt ihr aktiv werden und mithelfen. Zusätzlich dazu arbeitet das Team übrigens an Skywind, einem Skyrim Remake für den dritten Ableger der The Elder Scrolls Reihe, Morrowind.

Zum Release wird Skyblivion das Hauptspiel, sowie alle DLCs des Originals beinhalten. Da es sich natürlich um ein Fan Projekt handelt, gibt es noch kein Datum, wann das Remake erscheinen wird. In diesen Fällen trifft einfach der Spruch „It’s done, when it’s done“ zu.

Quelle: vg247.com