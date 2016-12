Stardew Valley – Entwickler sehr interessiert an Playstation Vita Version

Eric Barone scheint die Anfragen der Vita Fans nicht überhört zu haben. Der Entwickler von Stardew Valley beantwortete im Playstation Blog die Frage eines Fans nach einem Vita Port folgendermaßen:

“I can’t make any guarantees just yet, but I will say that I’m very, very interested in seeing a PS Vita version. It’s a very popular request, and I think it would be a great fit.”