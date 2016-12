Shadow Warrior 2 – Kostenloser DLC erschienen

Wie der unabhängige Entwickler Flying Wild Hog bekannt gegeben hat, wurde für Shadow Warrior 2: The Way of the Wang ein gratis DLC veröffentlicht. Desweiteren gibt es an diesem Wochenende auf das Spiel einen 25% Preisnachlass bei Steam und GOG .

Der kostenlose DLC gibt den Spielern einen Zugang zu einem neuen Bereich im Spiel. Dieser ist über der Stadt im Hub zugänglich und es warten sieben spezielle Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Zudem können neue Crafting-Fähigkeiten, erweiterte Waffenslots und die Verbesserungen der Basiswaffen freigeschaltet werden. Spieler die die letzte Herausforderung „Trial of the Ancient God“ bewältigen erhalten desweiteren Zugriff auf die Fist of Gozu Waffe. Zusätzlich gibt es für das komplette Spiel drei neue „Insane“ Schwierigkeitsgrade und zusätzliche Achievments.

Quelle: Devolver Digital (Pressemeldung)