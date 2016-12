Ubisoft – Vivendi besitzt nun mehr als ein Viertel des Publishers

Wie Vivendi in einer Pressenachricht mitteilte, hält der Konzern jetzt 25.15% der Anteile des Publishers Ubisoft. In den weiteren Erklärungen der Mitteilung finden sich dabei einige interessante aber gleichzeitig auch unschöne Punkte für die Zukunft Ubisofts.

Auch wenn Vivendi die Absichten einer feindlichen Übernahme verneint, deuten diese Statements doch eher auf das Gegenteil hin. Yves Guillemot äußerte sich zu Vivendis Forderung nach besserer Repräsentation im Aufsichtsrat ablehnend und besorgt und verweist auf den Interessenkonflikt und den schleichenden Übernahmeversuch.

“As you’re well aware, Vivendi claims that their stake in Ubisoft deserves board representation. We have always strongly opposed that claim, on the basis that the many conflicts of interest and their creeping control approach would be negative for our company, our employees and our shareholders.”